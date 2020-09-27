قمة مرتقبة بين روما ويوفنتوس من قبل beIN SPORTS September 27, 2020 16:07 2:44 دقيقة يحل حامل لقب الدوري الإيطالي يوفنتوس ضَيفا على روما مع رغبة في تحقيق الفوز الثاني بعد الانتصار الكبير على سامبدوريا، فيما يسعى ذئاب العاصمة للخروج من أزمته الصغيرة بعد تضييعه نقاطا مُهمة أمام فيرونا. يوفنتوس روما الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 3:26 دقيقة رولان غاروس وسط إجراءات صحية مشددة 0:36 دقيقة سفيتولينا تتوج بلقب دورة ستراسبورغ 2:45 دقيقة باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على رينس 3:01 دقيقة قمة سعودية خالصة بين النصر والتعاون 2:13 دقيقة السد في مهمة بلوغ ربع النهائي من بوابة برسيبوليس 3:34 دقيقة مرسيليا يتعثر مجدداً ويهرب بنقطة 1:02 دقيقة راموس يشرح أسباب ما حدث مع ريال مدريد 4:47 دقيقة إنتر يقلب الطاولة على فيورنتينا في ظهوره الأول 5:54 دقيقة تقنية الفيديو تخرج ريال مدريد من عنق الزجاجة 0:42 دقيقة أتالانتا يهزم تورينو