

أنهى يوفنتوس الأربعاء سلسلة من 27 مباراة لميلان من دون هزيمة في الدوري ملحقًا به الخسارة الأولى هذا الموسم بفوزه عليه 3-1، إلا أن الأخير بقي في الصدارة بفارق نقطة عن الغريم والجار إنتر الذي سقط على أرض سمبدوريا 2-1.

ويتطلع فريق المدرب ستيفانو بيولي لتعزيز صدارته عندما يستضيف تورينو صاحب المركز السابع عشر السبت، قبل يوم من رحلة إنتر المحفوفة بالمخاطر إلى روما الثالث المبتعد بثلاث نقاط فقط عن النيراتسوري.

إلا أن معاناة فريقي ميلانو تستمر بسبب الإصابات.

لعنة الإصابات وكوفيد

إذ سيغيب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن المباراة التاسعة تواليًا لميلان في الدوري بسبب الإصابة، فيما انضم صانع الألعاب التركي المتألق هاكان تشالهانوغلو إلى القائمة إثر إصابة في كاحله بعد مشاركته ضد يوفنتوس.

كما يستمر غياب ماتيو غابيا، الجزائري إسماعيل بن ناصر والبلجيكي ألكسيس ساليميركز بسبب الإصابة فيما سيحرم كوفيد-19 الكرواتي أنتي ريبيتش والبوسني رادي كرونيتش من المباراة الثانية تواليًا.

وقال المدير الرياضي للروسونيري وأسطورة النادي باولو مالديني "يجب أن نبقى هادئين رغم الوضع الدقيق الذي نعاني منه جراء الإصابات وكوفيد".

فيما سيأمل المدرب أنتونيو كونتي أن يكون هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو بكامل جهوزيته البدنية بعد معاناته من إصابة عضلية سمحت له بالمشاركة آخر نصف ساعة في الهزيمة ضد سمبدوريا في مباراة خسر فيها المدافع دانيلو دامبروزيو لإصابة في رباط الركبة.

يسعى روما للاستفادة من هذه العوامل وتحقيق فوزه الرابع تواليًا في الدوري ما سيساويه في النقاط مع إنتر.

يحتل يوفنتوس المركز الرابع بفارق سبع نقاط عن المتصدر، إلا أن مهمته لن تكون سهلة الأحد عندما يستقبل ساسوولو الخامس ومفاجأة بداية الموسم السبت والذي يتخلف عنه بنقطة فقط في المركز الخامس.

إلا أن المدرب أندريا بيرلو يملك الخيارات على دكة البدلاء في ظل غياب البرازيلي أليكس ساندرو والكولومبي خوان كوادرادو بسبب كوفيد، فيما تبدو الشكوك حائمة حول فيديريكو كييزا صاحب الثنائية ضد ميلان قبل أن يخرج مصابًا لآلام في الورك.

وقال بيرلو "فيما يتعلق بالخيارات، أنا محظوظ كوني قادر على تعيين فريق مباراة تلو الأخرى نظرًا لما نحاول تحقيقه وطريقة لعب الخصم".

فيما اعتبر المدافع ليوناردو بونوتشي "أظهرنا أن هذا الفريق لا يزال متعطشًا. نحن الآن نركز بشكل كامل على المباراة المقبلة ضد ساسوولو".

ويحل نابولي السادس على أودينيزي في مسعاه للبقاء قريبًا من المقاعد الأوروبية بعد خسارة مفاجئة في المرحلة السابقة أمام الوافد الجديد سبيتسيا شابتها الأخطاء الساذجة. فيما يسافر أتالانتا السابع خلف الفريق الجنوبي بفارق الأهداف إلى بينيفينتو في افتتاح المرحلة.

وقال مدرب فريق مدينة برغامو جان بييرو غاسبيريني "بينيفينتو فريق خطير ويسجل الأهداف ولكننا نقارب المباراة بطريقة صحيحة".

وفي أبرز المباريات الاخرى، يحل لاتسيو الثامن على بارما فيما سيأمل الأخير أن يقلب الموازين مع عودة المدرب روبرتو دافيرسا خلفًا لفايبو ليفيراني الذي أقيل بعد نتائج سيئة أدت إلى تراجع الفريق إلى المركز الثامن عشر.

أما فيورنتينا الرابع عشر فيستضيف كالياري وسط شكوك بمشاركة النجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري بعد التواء في ركبته منصف الأسبوع خلال الهزيمة أمام لاتسيو، فيما نفى الفريق تعرضه لتمزق في الرباط.