وسجل للفائز ثنائيته، فيدريكو كييزا 26، والصربي دوسان فالهوفيتش 74.

وصار رصيد الفيولا 24 في المركز الثاني عشر، ونابولي خلفه في المركز 13 بنفس الرصيد لكن يتأخر بفارق الأهداف.

ولا يعيش نابولي أياماً سعيدة مع مدربه الذي عين الشهر الماضي جينارو غاتوزو بدلاً من كارلو أنشيلوتي.

وخسر نابولي من بارما ومن إنتر ولاتسيو وهو بعهدة لاعب ميلان السابق قبل أن يتجرع الهزيمة اليوم من فيورنتينا.

وأثار قرار التخلي عن أنشيلوتي بعد العبور إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا الكثير من إشارات الاستفهام.

ويأمل عشاق الفريق الجنوبي ألا تستمر المعاناة حين يصل اللاعبون إلى مباراة برشلونة في ذهاب دور الـ16 من أمجد الكوؤس وذلك في 25-2-2020.

وتنتظر نابولي مهمات صعبة، فهو يقابل لاتسيو في ربع نهائي كأس إيطاليا، الثلاثاء، ثم يقابل يوفي الأحد 26-1-2020 في الدوري المحلي.