

وذكر النادي النبأ من خلال بيان عبر موقعه الرسمي جاء فيه أن الفحوصات التي أجريت للاعبين والمعالج الفيزيائي بشأن الفيروس جاءت إيجابية مضيفاً أن الثلاثي يتمتع بحالة جيدة وأنهم رهن العزل بمنازلهم في فلورنسا.

وأوضح فيورنتينا أن كوتروني وزميله الأرجنتيني جيرمان بيتزيلا ثبتت إصابتهما بفيروس "كوفيد-19" الذي تعد إيطاليا الأكثر تأثرا به في أوروبا. وانضم الاثنان إلى زميلهما الصربي دوشان فلاهوفيتش الذي أعلنت إصابته أمس.

وأضاف فيورنتينا في بيان أن المصابين الجديدين "ظهرت عليهما بعض العوارض"، مضيفا "جاءت نتيجة الفحص الذي خضع له الثلاثة إيجابية. حالتهم الصحية جيدة ويتواجدون في منازلهم في فلورنسا".

وانضم الثلاثة إلى عدد من لاعبي دوري الدرجة الأولى في إيطاليا الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس.

وسجلت الحالة الأولى لدى مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني، قبل أن يعلن سمبدوريا إصابة خمسة من لاعبيه وطبيب.

وتعد إيطاليا الأكثر تضررا بالفيروس في القارة العجوز، والثانية عالميا من بعد الصين حيث كانت البؤرة الأساسية لـ"كوفيد-19" في مدينة ووهان.

وبحسب حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس من مصادر رسمية، سجلت في إيطاليا حتى مساء الجمعة 1266 وفاة من بين 17660 إصابة.

