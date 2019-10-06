وبعدما بدأ الموسم بخسارتين وتعادلين، حقق فريق المدرب فينتشنزو مونتيلا تسع نقاط من تسع ممكنة في المراحل الثلاث التالية. وأتى فوز الأحد على ملعب أرتيميو فرانكي بهدف للصربي نيكولا ميلنكوفيتش (72)، عندما تابع بكرة رأسية قوية، ركلة ركنية نفذت من الجهة اليمنى.

وأتيحت لفيورنتينا محاولات عدة على مدى الشوطين، لاسيما في الثاني بعد شبه انفراد لفيديركو كييزا في الدقيقة 54 اثر خطأ دفاعي فادح، أنهاه بتسديدة قوية من داخل المنطقة أبعدها الحارس الأرجنتيني لأودينيزي خوان موسو بقدمه، تلتها ركلة حرة مباشرة نفذها المخضرم الفرنسي فرانك ريبيري من على مشارف المنطقة، قريبة من القائم الأيمن (57).

وشهدت المباراة بعد نحو ساعة على انطلاقها، رفع الحكم بطاقة حمراء في وجه مدرب أودينيزي الكرواتي إيغور تودور للاحتجاج.

وكان أودينيزي قد تمكن في الشوط الأول من هز شباك فيورنتينا عبر كرة من مسافة قريبة للمقدوني إيليا نستوروفسكي (34)، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة الى تقنية المساعدة بالفيديو ("في ايه آر") التي أظهرت وجود لمسة يد على الغاني نيكولا أوبوكو الذي مهّد الكرة لنستوروفسكي.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 11 نقطة وتقدم الى المركز السادس في انتظار استكمال مباريات المرحلة اليوم، وأبرزها القمة بين إنتر ميلان المتصدر وضيفه يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الأخيرة، إضافة إلى مباريات روما وضيفه كالياري، أتالانتا وليتشي، بولونيا ولاتسيو، وتورينو ونابولي.