فيديو - هل بات بوفون عبئاً على يوفنتوس؟ من قبل beIN SPORTS December 1, 2019 13:43 1:28 دقيقة بات جانليوجي بوفون شبحاً لذلك الحارس العملاق الذي طالما كان "الأمين" على عرين "السيدة العجوز" غير أنّ أخطاءه في مباراة ساسوولو قدّمت لنا نسخة غير التي نعرف عن "عنكبوت إيطاليا". جيانلويجي بوفون يوفنتوس -آخر الفيديوهات 1:28 دقيقة فيديو - هل بات بوفون عبئاً على يوفنتوس؟ 6:16 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب السعودية قبل مواجهة عُمان 18:00 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب عُمان قبل مواجهة السعودية 14:37 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب الكويت قبل مواجهة البحرين 15:09 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب البحرين قبل مواجهة الكويت 2:21 دقيقة جماهير الكويت وعُمان طرب وروح رياضية على المدرجات 3:55 دقيقة الترجي يُطيح بالرجاء في معقله 4:23 دقيقة خسارة مفاجئة لبايرن ميونيخ على أرضه 4:03 دقيقة السعودية تعود لدائرة المنافسة بقوة 1:18 دقيقة ألمانيا وفرنسا والبرتغال في "مجموعة الموت" !