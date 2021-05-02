وأفلت فريق العاصمة من مفاجأة على الملعب الأولمبي في العاصمة بعدما تقدم 4-1 بعد مرور 56 دقيقة قبل أن يجد نفسه متقدما بفارق هدف واحد فقط في الدقيقة 81.

ورفع فريق المدرب سيموني إنزاغي رصيده إلى 64 نقطة في المركز السادس علمًا أن فريق العاصمة يملك مباراة مؤجلة ما يعد بسباق مثير في الامتار الاخيرة.

وهذا الفوز الثاني تواليًا للاتسيو بعد أن أسقط ضيفه ميلان بثلاثية نظيفة في المرحلة السابقة.

وتقدم لاتسيو عبر الأرجنتيني خواكين كوريا (30) قبل ان يضاعف هدّافه تشيرو ايموبيلي (43 من ركلة جزاء) النتيجة، فيما سجل المونتينيغري آدم ماروسيتس هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه مقلصًا الفارق للضيوف، الا ان الاسباني لويس البرتو (48) وكوريا (56) منحا لاتسيو تقدمًا مريحًا 4-1.

ولكن مع تسجيل جانلوكا سكاماكا (80 من ركلة جزاء) والاوزبكستاني إلدور شومورودوف (81) هدفين في غضون دقيقة، ظنّ لاتسيو أنه قد يفرّط بالنقاط الثلاث، إلا أنه حافظ على تقدمه حاصدًا فوزًا غاليًا.

وفي مباراة أخرى، أحرز نايتان نانديز هدفاً في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح

كالياري المهدد بالهبوط تعادلاً ثمينا 1-1 مع نابولي ويوجه ضربة قوية لآمال مضيفه في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

واستلم فيكتور أوسيمن تمريرة لورينتسو إنسيني ليفتتح التسجيل لصاحب الأرض بعد 13 دقيقة.



وتقدم كالياري إلى المركز 16 برصيد 32 نقطة متفوقاً بنقطة على تورينو الذي يملك مباراتين.

وأحرز المهاجم المخضرم رودريغو بالاسيو ثلاثة أهداف ليعدل بولونيا تأخره إلى تعادل 3-3 مع ضيفه فيورنتينا. فيما سجل للفيولا أهدافه الصربي دوشان فلاهوفيتش ثنائية 21 من ركلة جزاء، 74، وجياكومو بونافنتورا 64.

وبعد هزيمته المذلة على أرض مانشستر يونايتد الإنكليزي 2-6 في ذهاب نصف نهائي "يوروبا ليغ"، واصل روما معاناته وعجز عن تحقيق الفوز للمباراة السادسة توالياً محلياً وقارياً بخسارته أمام مضيفه سمبدوريا صفر-2، ليصبح متخلفاً في المركز السابع بفارق 9 نقاط عن جاره لاتسيو.

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