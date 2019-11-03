واصل ميلان معاناته رغم استبداله مدربه ماركو جامباولو بستيفانو بيولي الشهر الماضي، وذلك بخسارته أمام ضيفه لاتسيو في معقله للمرة الأولى في الدوري منذ 1989 على أرض "سان سيرو" الأحد في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل الأنغولي باستوس (28 خطأ في مرمى فريقه) لميلان مقابل هدفين لتشيرو إيموبيلي (25) الذي عزز صدارته لترتيب الهدافين بـ13 هدفا، والأرجنتيني خواكين كوريا (83).

وسبق لميلان الخسارة أمام الكبيرين جاره اللدود إنتر ميلان (صفر-2) وروما (1-2)، إضافة الى الخسارة أمام فرق أقل شأنا مثل أودينيزي (صفر-1)، تورينو (1-2) وفيورنتينا (1-3).

وتأتي الخسارة أمام لاتسيو الذي حافظ على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة السادسة تواليا، قبل مواجهتين صعبتين للغاية ضد يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر في تورينو ونابولي وصيف الموسم الماضي في "سان سيرو".