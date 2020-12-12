ورفع كروتوني رصيده إلى 5 نقاط لكنه ظل في المركز العشرين الأخير في حين تجمد رصيد سبيزيا عند عشر نقاط في المركز السادس عشر.

وسجل أهداف الفائز جونيور ميسياس (7) و(90+7) وأركاديوس ريكا (49) وإدواردو (56)، فيما سجل دييغو فارياس (18) هدف الخاسر.