غاتوسو يعود إلى ملعب فريقه القديم بهدف إنعاش آماله الأوروبية من قبل beIN SPORTS March 14, 2021 10:53 2:13 دقيقة يستضيف ملعب سان سيرو قمة الجولة السابعة والعشرين والتي تجمع ميلان الطامح للمنافسة على اللقب ونابولي الذي ينافس على مقعد مؤهل لدوري الأبطال. تقارير إخبارية نابولي الدوري الإيطالي ميلان غاتوسو -آخر الفيديوهات 2:13 دقيقة غاتوسو يعود إلى ميلان بهدف إسعاد جماهير نابولي 3:44 دقيقة ليل وموناكو في لقاء لا يحتمل أنصاف الحلول 4:10 دقيقة مواجهة بطموحات أوروبية بين مان يونايتد ووست هام 3:21 دقيقة ديربي لندني منتظر بين توتنهام وأرسنال 4:04 دقيقة أتلتيكو مدريد يعود بتعادل مخيب من أرض خيتافي 0:47 دقيقة فيورنتينا يحقق انتصارا عريضاً على بينيفنتو 3:33 دقيقة مانشستر سيتي يواصل انتصاراته ويكتسح فولهام 0:51 دقيقة إنكلترا تفوز على فرنسا في بطولة الأمم الست للرغبي 0:49 دقيقة سيمبا لن يلعب أمام جماهيره مجدداً في دوري الأبطال 0:51 دقيقة ساسوولو ينتزع فوزاً صعباً من فيرونا