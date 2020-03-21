

لا يزال قرار نابولي الإيطالي بكسر حصار فيروس كورونا من خلال عودته للتمارين يثير المخاوف في إيطاليا.

وينتظر أن يعود نابولي إلى التدريبات بعد أيام رغم إيقاف النشاط في إيطاليا منذ أكثر من 10 أيام بسبب المخاطر التي شكلها فيروس كورونا (كوفيد-19).

وحذّر داميانو توماسي رئيس اتحاد اللاعبين الإيطاليين من خطورة عودة اللاعبين لتدريباتهم وسط الحظر المفروض في إيطاليا.

ولم يكن نابولي الفريق الوحيد الذي أعلن صراحة الرغبة لمعاودة نشاطات كرة القدم إذ قرّر كالياري أن يبدأ العمل يوم الاثنين فيما سيعود نابولي إلى ميدان التدريب بعد ذلك بيومين.

وجاء في بيان لنادي نابولي نشره عبر موقعه الرسمي على الإنترنت الجمعة: "إنّ الفريق سيستأنف التدريب في المركز الفني يوم الأربعاء 25 مارس بجلسة صباحية"

وفي الوقت ذاته يبدو أن لاتسيو سيتخذ خطوة مماثلة الأسبوع المقبل.

وأدى انتشار وباء كورونا إلى إيقاف الكثير جداً من النشاطات الرياضية خاصة في إيطاليا التي سجّلت معدلات وفاة هي الأعلى في العالم بسبب فيروس كورونا.