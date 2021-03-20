عملية جراحية ناجحة للاعب ميلان كالابريا من قبل beIN SPORTS March 20, 2021 14:14 0:46 دقيقة أعلن نادي ميلان الإيطالي خضوع لاعبه دافيدي كالابريا لجِراحةٍ ناجحة في الركبة. تقارير إخبارية الدوري الإيطالي ميلان -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة مشاركة هازار في بطولة أوروبا "موضع شك" 0:46 دقيقة عملية جراحية ناجحة للاعب ميلان كالابريا 1:36 دقيقة روبرتسون يتحدث عن معاناة ليفربول بسبب الإصابات 1:01 دقيقة الأولمبياد: عدم السماح للجماهير بدخول اليابان 0:45 دقيقة فرنسا تتجه لإعفاء لاعبي إفريقيا من الحجر الصحي 1:04 دقيقة بعثة المنتخب القطري تصل إلى المجر 1:01 دقيقة كوستاريكا تعتزم مطالبة الفيفا بمعاقبة ليفانتي 1:16 دقيقة "فيفا" يصادق على بطولة "كأس العرب قطر 2021" 1:30 دقيقة مقابلة حصرية مع النجم الصاعد لبرشلونة "بيدري" 0:35 دقيقة بيغيريستاين "علينا مواصلة اللعب بنفس الأسلوب"