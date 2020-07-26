صورة رونالدو وساري لها دلالات كثيرة من قبل beIN SPORTS July 27, 2020 00:40 0:19 دقيقة كانت تهاني المدرب ماوريسيو ساري للاعبيه عقب التتويج بلقب الدوري الإيطالي تحمل معان جيدة وتشير إلى أن شائعات المشاكل داخل بيت يوفنتوس هي مجرد أخبار زائفة. تقارير إخبارية كريستيانو رونالدو الدوري الإيطالي يوفنتوس الإيطالي ماوريسيو ساري -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة احتفال "غير عادي" داخل غرف ملابس أستون فيلا 1:46 دقيقة ساري: "حلم راودني منذ الطفولة" 1:01 دقيقة إلتشي بدلاً من فوينلابرادا في ملحق الصعود 0:19 دقيقة صورة رونالدو وساري لها دلالات كثيرة 1:39 دقيقة بونوتشي يقرُّ بصعوبة الظفر بلقب الدوري هذا الموسم 0:40 دقيقة رونالدو يتألق ويوفنتوس يتوّج باللقب مجدداً 4:20 دقيقة روما يتجاوز عقبة فيورنتينا 3:40 دقيقة "هاتريك" إيموبيلي يساهم في دك شباك فيرونا بخماسية 3:54 دقيقة أيوه يمنح سوانسي سيتي الأفضلية على برينتفورد 1:00 دقيقة المصري محمود تريزيغيه: "حاربت كثيراً"