صدام قوي بين نابولي وضيفه إنتر من قبل beIN SPORTS January 6, 2020 13:51 2:12 دقيقة في قـمة مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي، يصطدم نابولي بضيفه إنتر المتصدر، رجال المدرب أنطونيو كونتي يسعون للعودة بنقاط الفوز لتدعيم موقعهم في الصدارة. فيما يطمح أصحاب الضيافة لتحقيق الفوز الثاني تحت قيادة مدربهم الجديد جينارو غاتـوزو. تقارير إخبارية الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 11:55 دقيقة موجز الأخبار 3:37 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 19 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 3:56 دقيقة روما يسقط على أرضه أمام تورينو 1:23 دقيقة رالي داكار ينطلق بمفاجأة الليتواني زالا 0:45 دقيقة كأس فرنسا: مرسيليا يعبر دور الـ64 بشق الأنفس 3:50 دقيقة ميدلزبره يفرض مواجهة إعادة على توتنهام 2:30 دقيقة تشيلسي إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنكليزي 2:40 دقيقة مينامينو جوهرة ليفربول القادمة 3:01 دقيقة ليفربول يخطف التأهل من جاره إيفرتون بأقل مجهود