وسجل إيموبيلي هدفاً خلال فوز فريقه لاتسيو على بريشيا 2-0 اليوم الأربعاء ضمن المرحلة 37 من الكالتشيو.

وبات رصيد إيموبيلي 35 هدفاً متصدراً لائحة ترتيب هدافي الدوري مع بقاء مرحلة واحدة يلتقي فيها لاتسيو مع مستضيفه نابولي السبت المقبل.

ويحمل الرقم القياسي لأكثر عدد أهداف في موسم واحد الأرجنتيني غونزالو هيغواين مع نابولي موسم 2015-2016، بـ 36 هدفاً.

كما اقترب إيموبيلي من نيل الحذاء الذهبي بعد تخطيه عدد أهداف مهاجم بايرن روبيرت ليفاندوفسكي (34 هدفاً) لكنه يتنافس مع البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفي (31 هدفاً).

وسجل إيموبيلي 102 هدفاً في الدوري الإيطالي منذ انضمامه إلى لاتسيو موسم 2016-2017- فقط ميسي (132) ، ليفاندوفسكي (115) ورونالدو (103) سجلوا أهدافاً أكثر في أفضل خمس بطولات دوري بأوروبا خلال هذه الفترة.