وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادثة التي أثارت ضجة كبيرة في البلاد ، سيما بعد حصولِ اللاعب على بطاقةٍ صفراءَ إثر قيامهِ بالرد على الجماهير، كان من المقررِ أن تحرمَه من خوض ِلقاء الإياب، قبل أن يتدخلَ رئيسُ الاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافْينا" ويلغيَّ العقوبة َ تضامناً مع لوكاكو.

وأكدت الشرطة ُفي بيانها أن مائة وواحداً وسبعين مشجعاً ليوفنتوس تعرضوا لغرامةٍ مالية، وحُرموا من دخول ِالملاعب على خلفيةِ إساءاتٍ عنصرية وُجهت للاعبِ إنتر ، فيما قامَ الاتحادُ الإيطالي بمعاقبةِ يوفنتوس بإغلاق أحدِ مدرجاتِه لمباراتين.

