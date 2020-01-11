شاهد هدف إبراهيموفيتش الأول بعد عودته لميلان من قبل beIN SPORTS January 11, 2020 16:42 0:31 دقيقة لم تكن عودة السويدي زلاتان ابراهيموفتيش كالسراب إلى فريق ميلان بل برهن للجميع بأنه لايزال هدافاً من طراز خاص عقب تسجيله لهدفه الرسمي الأول بعد العودة للـ"سيري أ" أمام كالياري. -آخر الفيديوهات 5:49 دقيقة موتي سعيد ويؤكد حاجته لتحسين مستواه 3:55 دقيقة ثلاثية نظيفة لتشيلسي في شباك بيرنلي 0:40 دقيقة توتنهام (0) / (1) ليفربول - التغطية الخاصة 3:11 دقيقة ميلان يعود بانتصار ثمين من أمام كالياري 4:41 دقيقة روبليف يتوّج بلقب بطولة قطر إكسون موبيل 2020 3:55 دقيقة مانشستر يونايتد يضرب برباعية 0:31 دقيقة شاهد هدف إبراهيموفيتش الأول بعد عودته لميلان 0:38 دقيقة الأهلي المصري يعود بنقطة التعادل من أرض بلاتينيوم 3:24 دقيقة أرسنال يتعادل خارج قواعده مع كريستال بالاس 0:32 دقيقة أندرييسكو تغيب عن بطولة أستراليا المفتوحة