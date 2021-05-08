شاهد فرحة لاعبي إنتر عقب إحرازهم لقب الدوري من قبل beIN SPORTS May 8, 2021 22:39 1:43 دقيقة بعد الفوز على سامبدوريا بنتيجة ثقيلة، أطلقت كتيبة إنتر ميلان العنان للاحتفال بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم. تقارير إخبارية إنتر الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 1:42 دقيقة غوارديولا يتحدّث عن ركلة الجزاء التي أهدرها أغويرو 3:59 دقيقة ليفربول يعود إلى سكة الانتصارات 1:43 دقيقة شاهد فرحة لاعبي إنتر عقب إحرازهم لقب الدوري 0:27 دقيقة بوتشيتينو: "تمديد عقد نيمار أمر يعكس طموح الفريق" 2:19 دقيقة ماذا قال نيمار بعد تمديد عقده مع باريس سان جيرمان؟ 0:36 دقيقة سابالينكا تفاجئ بارتي وتحقق لقب دورة مدريد 1:54 دقيقة زياش يتحدّث عن فوز تشيلسي على الـ"سيتي" 1:20 دقيقة كونتي: "كسرنا هيمنة يوفنتوس" 4:28 دقيقة إنتر يحتفل باللقب بفوز كبير على سامبدوريا 4:30 دقيقة تشيلسي يؤجل حسم مانشستر سيتي للقب الدوري الممتاز