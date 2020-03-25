وتواجد فريق سمبدوريا في الحجر الصحي بعد أن أصيب مجموعة من اللاعبين بالفيروس الذي ينتشر بقوة في إيطاليا خاصة والعالم عامة.

وقال سمبدوريا في بيان نشره على موقعه الالكتروني: "إن اللاعبين الذين جاءت نتائج اختباراتهم سلبية ولم تظهر عليهم أي أعراض خلال فترة الحجر الصحي يمكنهم الآن مغادرة منازلهم".

وأضاف: "جميع اللاعبين بحالة جيدة ويؤدون تدريبات بدنية في منازلهم".

وفيما يتعلق باللاعبين الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، وهم مانويل غابياديني وألبين إكدال وأنطونيو لا غومينا ومورتن ثورسبي وفابيو دي باولي وبارتوش بيريشينسكي وإدغار باريتو، من المقرر أن يخضعوا لفحوص جديدة.

وتسبب تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع بإيطاليا في إيقاف النشاط الرياضي بالبلاد حتى الشهر المقبل، على أقل تقدير.