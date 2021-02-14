سكرينيار سعيد بالصدارة ويعلق على أهمية الديربي من قبل beIN SPORTS February 14, 2021 23:20 1:41 دقيقة أعرب المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار، لاعب إنتر، عن سعادته بخطف الصدارة مشيراً إلى أن مباراة الديربي أمام ميلان ستكون بطابع خاص. مقابلات إنتر الدوري الإيطالي ميلان ميلان سكرينيار -آخر الفيديوهات 1:41 دقيقة سكرينيار سعيد بالصدارة ويعلق على أهمية الديربي 2:37 دقيقة معاناة مرسيليا مستمرة 3:27 دقيقة إنتر يخطف الصدارة من جاره ميلان 0:27 دقيقة الدحيل يحسم مواجهة القمة أمام الريان 0:59 دقيقة أوباميانغ يتحدّث عن الـ"هاتريك" الذي سجله 4:39 دقيقة أوباميانغ يسجل "هاتريك" وأرسنال يتجاوز ليدز 1:35 دقيقة ليل يستعيد الصدارة من سان جيرمان 1:18 دقيقة أحمد ولد يحيى يدعم إقامة الـ"كان" كل عامين 3:41 دقيقة ريال مدريد يهزم فالنسيا ويواصل الضغط على أتلتيكو 1:00 دقيقة مورييل يقود أتالانتا لتحقيق فوز قاتل على كالياري