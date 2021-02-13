وأسدى سبيتسيا خدمة إلى إنتر ميلان عندما تغلب على جاره ميلان بهدفين نظيفين سجلهما جوليو ماجيوري (56) وسيموني باستوني (67).

وتجمد رصيد ميلان عند 49 نقطة وبات مهددا بفقدان الصدارة في حال فوز جاره (47 نقطة) على ضيفه لاتسيو الأحد، وذلك قبل الدربي الساخن بين قطبي ميلانو الأحد المقبل.

في المقابل رقع سبيتسيا رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتاً.

وهو الفوز الثاني على التوالي لسبيتسيا والسادس هذا الموسم والأول في تاريخ مواجهاته مع ميلان الذي مني بالخسارة الثالثة هذا الموسم والأولى خارج قواعده بعد خسارتيه أمام ضيفيه يوفنتوس وأتالانتا.

ونجح سبيتسيا في افتتاح التسجيل من هجمة منسقة عندما حاول أليسيو رومانيولي إبعاد الكرة من أمام ماتيو ريتشي المنفرد فهيأها لماجيوري الذي تابعها داخل المرمى الخالي (56).

وأضاف باستوني بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة إثر كرة من ركلة حرة جانبية حركها له الأرجنتيني ناهويل إستيفيس فأسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس جانلويجي دوناروما (67).