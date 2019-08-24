وجه نابولي رسالة شديدة اللهجة الى يوفنتوس مفادها انه لن يكتفي بلقب الوصافة الذي احرزه الموسم الماضي، بفوزه المشوّق على مضيفه فيورنتينا 4-3 السبت ضمن الجولة الأولى من في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وهو اول فوز للنادي الجنوبي افتتاحا على فيورنتينا منذ موسم 1950- 1951 عندما فاز 3-2 على ملعبه.

وكان مدرب نابولي الخبير كارلو أنشيلوتي أكد في موسمه الثاني مع الفريق أنه تعلم من الموسم "الانتقالي" الأول، موضحا "سحبنا السهم الى الخلف (في الموسم الأول)، والآن نحن مستعدون لإطلاقه".

ومن أجل تنفيذ تهديده، عزز أنشيلوتي صفوفه بضمه عدة لاعبين أبرزهم لاعب الوسط المكسيكي هيرفينغ لوزانو من إيندهوفن الهولندي مقابل صفقة مقدرة بـ42 مليون يورو.

في المقابل جلس الفرنسي فرانك ريبيري (36 عاما) المنتقل حديثا الى الفريق التوسكاني بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونيخ الالماني على مقاعد البدلاء، قبل ان يدفع به المدرب فينتشنزو مونتيلا في الشوط الثاني مكان ريكاردو سوتيل في الدقيقة 77. بعدما كان ادخل الغاني كيفن بواتنغ بدلا من المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 62.

وافتتح فيورنتينا على ملعبه "أرتيميو فرانكي" التسجيل بفضل تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("في ايه آر") بعدما لجأ الحكم الى الشاشة لاحتساب ركلة جزاء اثر لمسة يد على البولندي بيوتر زيلينسكي داخل منطقة فريقه، فسددها بنجاح التشيلي إريك بولغار الى يسار الحارس أليكس ميريت (9).

واتى هدف التعادل للفريق الضيف بتسديدة صاروخية من البلجيكي دريس مرتنز الذي سدد من خارج المنطقة في الزاوية اليسرى ارتقى لها الحارس البولندي بارتومي دراغوفسكي ولمسها بدون ان يتمكن من صدها (38).

وفي ظرف 4 دقائق تبدلت مجريات المباراة بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء إثر سقوط مرتنز في المنطقة بعد خطأ من غايتانو كاستروفيلي، فعاقب لورنتسو إنسينيي أصحاب الارض بتنفيذه بنجاح ركلة الجزاء (42).

واستمرت الاثارة بين الفريقين بعدما ادرك "فيولا" التعادل عبر مدافعه الصربي نيكولا ميلينكوفيتش من رأسية بعد ركنية، اخطأ الحارس في تقديرها (51).

وعاد نابولي الى المقدمة بتسجيله الهدف الثالث عبر الاسباني خوسيه كايخون بتسديدة ارضية زاحفة من حافة المنطقة (56)، قبل ان يدرك البديل بواتنغ التعادل من تسديدة معاكسة من خارج المنطقة اصطدمت باسفل القائم ودخلت الشباك (65).

وكانت كلمة الفصل للاعب نابولي إنسينيي الذي سجل الهدف الرابع لفريقه والثاني له، بعد لعبة هجومية ثلاثية رائعة مرت خلالها الكرة من الجهة اليسرى مع مرتنز إلى كايخون المتموضع عند القائم فمررها بدوره الى إنسينيي، الذي لم يجد اي صعوبة في دفع الكرة نحو الشباك (68).