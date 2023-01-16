وفشل ساليرنيتانا في تحقيق الفوز في مبارياته الست الأخيرة حيث مني بأربع هزائم مقابل تعادلين ما أدى إلى تراجعه إلى المركز السادس عشر في ترتيب "سيري آ" بفارق تسع نقاط عن منطقة الهبوط.

واستلم نيكولا مهامه في النادي في شباط/فبراير الماضي عندما كان الفريق في المركز الأخير ونجح في إنقاذه من الهبوط إلى الدرجة الثانية مما دفع النادي الى تجديد عقده.

وقال ساليرنيتانا في بيان "يشكر النادي المدرب على شغفه وتفانيه لتحقيق الهدف التاريخي المتمثل في البقاء في دوري الدرجة الأولى ويتمنى له كل التوفيق لمواصلة مسيرته".



