وكان يوفنتوس قريباً من وضع حد لسلسلة من أربعة انتصارات متتالية لساسوولو ثامن الترتيب، عندما تقدمه بهدفين بعد 12 دقيقة، بيد أن الفريق الأخضر سجل ثلاثية قبل أن ينقذ البرازيلي اليكس ساندرو نقطة للضيوف.

وكان "بيانكونيري" قد أفلت الجولة الماضي من خسارة أمام أتالانتا، مفاجأة الموسم محلياً وقارياً، عندما عادله بركلة جزاء لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الوقت القاتل (2-2)، وذلك بعد خسارة كبيرة أمام ميلان 2-4، لتهتز شباكه تسع مرات في المباريات الثلاث الاخيرة.

وبات الفارق بين يوفنتوس (77 نقطة) وأتالانتا الوصيف الموقت سبع نقاط.

وارتقى أتالانتا مؤقتاً إلى الوصافة بعد سحقه ضيفه بريشيا 6-2 الثلاثاء، بفارق نقطة عن لاتسيو الجريح واثنتين عن إنتر الذي يسعى إلى استعادتها عندما يختتم المرحلة الخميس على أرض سبال الأخير.

ونجحت تشكيلة المدرب ماوريتسيو ساري بالتقدم سريعاً عبر الظهير البرازيلي دانيلو يوم عيد ميلاده التاسع والعشرين، من تسديدة قوية من حافة المنطقة بعد ركلة ركنية (5).

أضاف الأرجنتيني غونزالو هيغواين الثاني مترجماً تمريرة في العمق وكاسرا مصيدة التسلل (12).

لكن ساسوولو قلص الفارق عن طريق فيليب ديورييتشيتش بكرة من داخل المنطقة هيأها المخضرم المتألق فرانشيكو كابوتو (29).

وتلقى مرمى يوفنتوس 19 تسديدة في الشوط الأول على مرماه، وهو العدد الاكبر منذ موسم 2005.

عادل ساسوولو من ضربة حرة يسارية لدومينيكو بيراردي الى يسار الحارس البولندي فويتشيخ تشيتشني الذي تابعها بنظره (51).

وسجل كابوتو الثالث متابعا على باب المرمى الخالي تسديدة أرضية (54). وحفظ الظهير البرازيلي اليكس ساندرو ماء وجه يوفنتوس بهدف التعادل من كرة رأسية (64).

