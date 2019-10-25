ويدين ساسوولو بفوزه الثالث هذا الموسم والأول بعد ثلاث هزائم متتالية إلى مهاجمه الصربي فيليب ديوريتشيتش الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 50 بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة إثر تمريرة من لاعب الوسط الإيفواري جيريمي بوغا.

وصعد ساسوولو إلى المركز الثالث عشر بفارق الأهداف أمام بولونيا الذي يستضيف سمبدوريا الأحد، وهيلاس فيرونا الذي مني بخسارته الثانية على التوالي والرابعة هذا الموسم.

ويملك ساسوولو مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة ضد مضيفه بريشيا بسبب وفاة رئيسه التاريخي جورجو كوينتسي.

وتستكمل المرحلة السبت، فيلعب ليتشي مع يوفنتوس، وإنتر ميلان مع بارما، وجنوى مع بريشيا، على أن تختتم الأحد بلقاءات أتالانتا مع أودينيزي، وسبال مع نابولي، وتورينو مع كالياري، وروما مع ميلان، وفيورنتينا مع لاتسيو.