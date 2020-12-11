

ودخل ساسوولو اللقاء بعد أن مني في المرحلة قبل الماضية بهزيمة أولى هذا الموسم على يد إنتر ميلان (صفر-3)، ثم أتبعها بتعادل سلبي مع روما، ما تسبب بتخلفه عن ميلان المتصدر بفارق 7 نقاط والتراجع إلى المركز الخامس.

لكن فريق المدرب روبرتو دي زيربي نجح الجمعة في العودة إلى سكة الانتصارات التي بلغت ستة، وذلك بفضل هدف سجله منذ الدقيقة السابعة دومينيكو بيراردي من ركلة جزاء في مباراة استهلها الفريقان بدقيقة صمت على بطل مونديال 1982 باولو روسي الذي توفي ليل الأربعاء-الخميس عن 64 عاما بعد صراع مع مرض عضال.

ورفع ساسوولو الذي خسر جهود السلوفاكي لوكاس هاراسلين في الدقيقة 49 بالبطاقة الحمراء، رصيده إلى 22 نقطة وتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطة أمام إنتر ميلان الذي يحل الأحد ضيفا على كالياري، وأربع خلف ميلان المتصدر الذي يلعب الأحد أيضا مع بارما.





