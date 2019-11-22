وأكد ساري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة ان المهاجم البرتغالي يعاني منذ أسابيع من أوجاع في الركبة وزادت الامه خلال مباراة منتخب بلاده أمام لوكسمبورغ في التصفيات المؤهلة لـ"يورو" 2020.

وتدرّب كريستيانو اليوم على انفراد ولم يسمح له بمشاركة المجموعة في التمارين. واكد ساري في مؤتمر صحفي ان التركيز الآن على مباراة أتلتيكو مدريد فيما نسبة غياب رونالدو عن مباراة اتالانتا تصل إلى 99%.

ويسعى الجهاز الطبي والفني لفريق يوفنتوس تجهير CR7 لمواجهة دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني الأربعاء القادم في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة.