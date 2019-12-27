صحيفة ُ "لاغادزيتا ديلو سبورت" الإيطالية، وفي صفحتها الأولى الصادرة صباح اليوم، أكدت أن (إيبرا) سيعود إلى "ميلان" لمدة ِ ستةِ أشهر ٍ قابلةٍ للتمديدةِ لثمانية َ عشرَ شهراً، بعدما تمَّ الاتفاقُ بين الطرفين

كما سيتقاضى (زلاتان) ثلاثة َ ملايينَ ونصف ِ المليون يورو، مباشرة ً عند توقيع ِ العقد، الذي من المتوقع ِ أن يتمَّ مطلع العام ألفين وعشرين.

بدورهِ (زلاتان) الذي اعتاد أن يثيرَ الجدل وحيرة َ متابعيه على وسائل ِ التواصل الاجتماعي، نشر صورة ً على حسابهِ في "إنستاغرام"، تُظهر عيناهُ باللون ِ الأحمر، والتي ترمزُ إلى "الشيطان"، لقبِ نادي "ميلان".

