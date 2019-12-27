وأصدر ميلان بيانًا أكد فيه أنه "توصل الى اتفاق مع اللاعب زلاتان ابراهيموفيتش. لقد وافق المهاجم السويدي على الدفاع عن ألوان النادي حتى نهاية الموسم الحالي مع امكانية التجديد في الموسم التالي".

ونقل الموقع الرسمي للنادي الايطالي عن ابراهيموفيتش قوله "أعود إلى النادي الذي أكن له احتراماً كبيراً وإلى المدينة التي أحب".

وأضاف "سأكافح انا وزملائي لتغيير الأمور هذا الموسم وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق أهدافنا".

وسيلتحق ابراهيموفيتش بصفوف فريقه الجديد-القديم في الثاني من كانون الثاني/يناير لاجراء الفحوصات الطبية قبل أن يبدأ التدريب مع زملائه الجدد.

وبات السويدي لاعباً حراً منذ مغادرته لوس أنجيلس غالاكسي الأميركي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد أن انضم إلى صفوفه في آذار/مارس 2018 وسجل معه 52 هدفًا في 56 مباراة فقط.

ويأتي التعاقد مع ابراهيموفيش في إطار سعي إدارة نادي ميلان وقف النتائج السلبية للفريق الذي حقق فوزين فقط في مبارياته السبع الأخيرة، إذ يحتل المركز الحادي عشر ومني الأحد الماضي بأسوأ خسارة له في الدوري منذ 21 عاماً عندما سقط بخماسية نظيفة أمام مضيفه أتالانتا.

وسبق لابراهيموفيتش أن لعب في فرق مالمو السويدي (1999-2001)، أياكس أمستردام الهولندي (2001-2004)، يوفنتوس الإيطالي (2004-2006)، إنتر ميلان الإيطالي (2006-2009)، برشلونة الإسباني (2009-2010)، ميلان الإيطالي (2010-2012)، باريس سان جيرمان الفرنسي (2012-2016)، مانشستر يونايتد الإنكليزي (2016-2018).