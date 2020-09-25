

نشر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر يقول فيها "لقد جاءت نتائج الفحوصات إيجابية. يبدو أن فيروس كورونا قرّر أن يتحدّاني لكن أظن أنها فكرة خاطئة" في إشارة من نجم ميلان إلى أنه أقوى من الفيروس.

وكان نادي ميلان الإيطالي قد أعلن أمس قبيل مواجهة بودو غليمت النرويجي ضمن منافسات الدوري الأوروبي عن إصابة نجمه السويدي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكتب النادي اللومباردي "يعلن ميلان أن نتائج المسحة التي خضع لها زلاتان إبراهيموفيتش جاءت إيجابية قبل مباراة اليوم بين ميلان وبودو غليمت (النرويجي).. أبلغنا السلطات الصحية المختصة، ووُضع اللاعب فوراً في حجر صحي.. كل المسحات الإضافية التي أجريت على الفريق جاءت سلبية".