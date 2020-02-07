يعود ديربي مدينة ميلانو ليخطف الأنظار مجدداً، ليس فقط لأن إنتر ميلان بات منافسا جديا على اللقب، بل لأن نجماً سبق له التألق في الديربي قد عاد مجدداً. فها هو السويدي زلاتان إبراهيموفيتش سيكون من جديد عنوان سهرة الأحد في ديربي "لا مادونينا".