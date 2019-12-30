زانيتي يؤكد رغبة انتر في التعاقد مع فيدال من قبل beIN SPORTS December 30, 2019 18:39 0:42 دقيقة أكد قائد إنتر ميلان السابق ونائب رئيس النادي حالياً، الأرجنتيني خافيير زانيتي، رغبة الفريق الإيطالي في التعاقد مع أرتورو فيدال من برشلونة الإسباني. الميركاتو الشتوي -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة قبول استقالة رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم 0:57 دقيقة مباراة استعراضية بين نجوم نهائي مونديال 1994 0:42 دقيقة زانيتي يؤكد رغبة انتر في التعاقد مع فيدال 2:51 دقيقة حصيلة تنس السيدات في عام 2019 0:45 دقيقة يونايتد يستعيد خدمات مدافعه الإيفواري بايي 0:36 دقيقة مويز سيحاول تغيير الأمور في وست هام 0:35 دقيقة تقارير صحفية تؤكد تمديد عقد بنزيمة مع ريال مدريد 0:45 دقيقة الأردن والعراق يسعيان لاستضافة مشتركة لكأس آسيا 3:01 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 0:31 دقيقة ماذا قال ماندزوكيتش بعد وصوله إلى الدوحة؟