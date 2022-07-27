ريكاردو فيري سعيد بعودته لإنتر من قبل beIN SPORTS July 27, 2022 22:27 0:55 دقيقة أكد ريكاردو فيري مديرُ نادي إنتر أن عودته للنادي تعتبر فخرا كبيرا بالنسبة له، مضيفا أنه سيلتزم بالأهداف المشتركة التي رسمها النادي وسيعمل على تحقيقها على أرض الواقع. تقارير إخبارية إنتر -آخر الفيديوهات 0:55 دقيقة ريكاردو فيري سعيد بعودته لإنتر 1:23 دقيقة استقبال حافل لفينغيغارد في الدنمارك 0:37 دقيقة رويسر تفوز بالمرحلة الرابعة من طواف فرنسا 0:40 دقيقة بوردو ينجو من الهبوط للدرجة الثالثة 0:33 دقيقة المدافع السويسري مبابو إلى فولهام 2:42 دقيقة تعديلات في شروط الحصول على رخص الأندية في إفريقيا 0:54 دقيقة الإصابة تهدد بوغبا بالغياب لمدة شهرين 0:33 دقيقة نابولي يوقع مع الكوري الجنوبي كيم مين-جاي 0:34 دقيقة مانشستر يونايتد يتعاقد مع مارتينيز من أياكس 0:41 دقيقة غرامة مالية على إعادة بيع التذاكر دون تصريح