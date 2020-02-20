ريبيتش يتألق في خط هجوم ميلان من قبل beIN SPORTS February 20, 2020 11:22 1:33 دقيقة يعود الفضل في قسط كبير من انتصارات ميلان للكرواتي أنتي ريبيتش الذي سجل أهدافاً حاسمة وشكل ثنائياً قوياً في الخط الهجومي رفقة زلاتان إبراهيموفيتش، ليعود الحديث في إيطاليا عن تفعيل بند شراء شرطه الجزائي من آينتراخت فرانكفورت. تقارير إخبارية آي سي ميلان زلاتان إبراهيموفيتش آنتي ريبيتش -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة إيقاف الفعاليات التجريبية للألعاب البارالمبية 0:51 دقيقة فلامينغو يفرض التعادل على مضيفه إنديبندينتي 0:36 دقيقة غوارديولا يرد على موقف بارتوميو 2:02 دقيقة مطالب جديدة لتقنية الـ"VAR" في الدوري الإيطالي 1:57 دقيقة طفلة روسية في طريقها لتصبح بطلة أولمبية لبلادها 1:33 دقيقة ريبيتش يتألق في خط هجوم ميلان 1:45 دقيقة آرسنال يرحل إلى اليونان لملاقاة أولمبياكوس 1:30 دقيقة هاتيبور فخور بالنتيجة المبهرة 0:59 دقيقة فيرنر: "كانت مباراة صعبة" 1:50 دقيقة غاسبيريني: "هدفنا تخطي هذا الدور"