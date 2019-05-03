وكان تورينو في طريقه إلى اقتناص 3 نقاط ثمينة في سعيه إلى تعزيز حظوظه في المنافسة على بطاقة مؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عندما تقدم منذ الدقيقة 18 بهدف للصربي ساشا لوكيتش حتى الدقيقة 84 عندما طار المهاجم الدولي البرتغالي رونالدو لكرة عرضية من الجهة اليسرى للمدافع ليوناردو سبينيتزولا وتابعها برأسه من مسافة قريبة على يسار الحارس سالفاتوري سيريغو.

ورفع رونالدو رصيده إلى 21 هدفا في الدوري هذا الموسم فلحق بمهاجمي ميلان البولندي كريستوف بيونتيك وأتالانتا الكولومبي دوفان زاباتا إلى المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدفين خلف المتصدر مهاجم سمبدوريا فابيو كوالياريلا.

وكان رونالدو أنقذ يوفنتوس من الخسارة أمام إنتر ميلان في المرحلة الماضية بإدراكه التعادل في الدقيقة 62.

وعزز يوفنتوس المتوج باللقب هذا الموسم للمرة الثامنة تواليا، برصيد 89 نقطة مقابل 57 نقطة لتورينو الذي انفرد بالمركز السادس بفارق نقطة واحدة أمام شريكه السابق ميلان الذي يستضيف بولونيا الاثنين المقبل في ختام المرحلة.

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءي كييفو مع سبال، واودينيزي مع انتر ميلان، والأحد بلقاءات إمبولي مع فيورنتينا، وبارما مع سمبدوريا، ولاتسيو مع اتالانتا، وساسوولو مع فروزينوني، وجنوى مع روما، ونابولي مع كالياري.