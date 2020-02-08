أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب في تاريخ يوفنتوس يسجل في عشر مباريات على التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتخطى رونالدو الفرنسي دافيد تريزيغيه الذي سجل لتسع مباريات على التوالي.

وسجل رونالدو أمام هيلاس فيرونا السبت هدف السبق لفريقه في الدقيقة 55، لكن يوفنتوس عاد وخسر اللقاء بنتيجة 2-1.

وبلغت أهداف رونالدو في هذه المباريات العشر 15 هدفاً.

وبات في رصيد رونالدو هذا الموسم 20 هدفا في عشرين مباراة كما انه بلغ الهدف العشرين له للموسم الحادي عشر على التوالي.

وبات رونالدو ثالث لاعب فقط في تاريخ الدوري الإيطالي لكرة القدم يسجل في عشر مباريات على التوالي على الأقل، ولا يتفوق عليه سوى الأرجنتيني غابرييل باتيستوتا الذي سجل في 11 مباراة متتالية حين كان لاعبا مع فيورنتينا وفابيو كوالياريلا الذي سجل أيضا لـ11 مباراة متتالية.