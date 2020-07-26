متابعة: مازن الريس

توّج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة توالياً بعد فوزه على ضيفه سامبدوريا 2-0 يوم الأحد ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة.

وحسم يوفنتوس اللقب قبل مرحلتين من النهاية بعدما رفع رصيده إلى 83 نقطة بفارق سبع نقاط عن إنتر الوصيف.

وسجّل رونالدو هدف يوفنتوس الأول في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول مترجماً تمريرة ذكية من البوسني بيانيتش المنتقل إلى برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.

وتابع البديل بيرنارديسكي تسديدة رونالدو القوية التي تصدى لها حارس سامبدوريا مضيفاً هدف تأكيد الفوز في الشوط الثاني (67).

رونالدو التاريخي



وبات رونالدو أول لاعب يسجل 31 هدفاً مع يوفنتوس في موسم واحد ضمن الدوري الإيطالي منذ موسم 1933- 1934 حين سجّل بوريل 32 هدفاً.

ويواصل رونالدو منافسته القوية والصعبة على صدارة هدافي الدوري إذ يحتل المركز الثاني خلف مهاجم لاتسيو إيموبيلي (34)، كما بقيت حظوظه قائمة في المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي الذي لا تزال صدارته مع البولندي ليفاندوفسكي وإيموبيلي بذات الرصيد من الأهداف والنقاط.

ساري يفك النحس

فكّ ساري مدرب يوفنتوس النحس أخيراً بعدما توّج بلقب دوريٍّ لأول مرة في تاريخه بعد مسيرة تدريبية امتدت منذ 1990-1991.

مباراة يوفنتوس وسامبدوريا - التغطية الخاصة

(90+2) تسديدة من بونوتشي تبعد من على خط المرمى.

(89) رونالدو يهدر فرصة هدف محقق بعدما أن اصطدمت ركلة الجزاء التي نفذها بالعارضة.

(82) رونالدو يهدي هيغوايين كرة الهدف الثالث والأخير يضيع بغرابة.

(79) النرويجي ثورسبي يتلقى الإنذار الأصفر الثاني ويطرد لتزداد مشاكل سامبدوريا.

(71) تشيزني في المرصاد لمحاولة جديدة من كوالياريلا.

هدف (67) رونالدو يسدد كرة قوية يتصدى لها الحارس وتعود لبيرنارديسكي الذي أودعها في الشباك بسهولة.

(61) رونالدو يظهر مجدداً بتسديدة خطيرة يبعدها أوديرو ببراعة.

(57) ضربة رأس أخرى من راميريس مكان وقوف تشيزني.

(54) كوالياريلا لا يهداً ويحاول من ضربة رأس، وهذه المرة تنحرف عن المرمى.

هدف (45+7) رونالدو يضع يوفنتوس في المقدمة بتسديدة رائعة بعد تنفيذ ذكي من البوسني بيانيتش لركلة حرة.

(44) تمريرة مميزة من رونالدو لزميله بيرنارديسكي الذي سدد كرة قوية مكان وقوف الحارس.

(40) التغييرات بسبب الإصابات أو الأرهاق مستمرة والدور يأتي على الأرجنتيني ديبالا الذي اشترك بدلاً منه مواطنه هيغوايين.

(38) كوالياريلا يظهر مجدداً وهو في وضعية مثالية للتسجيل لكن تسديدته هذه المرة تأتي ضعيفة.

(35) كوالياريلا يباغت يوفنتوس بتسديدة قوية يمسكها تشيزني ببراعة.

(33) البديل بيرنارديسكي يجرب حظه بتسديدة على الطائر تجاور مرمى سامبدوريا.

انتصاف الشوط الأول ويوفنتوس يحاول في أكثر من مناسبة افتتاح التسجيل لكن سامبدوريا لا يزال صامداً.

(20) ارتقاء "خيالي" من رونالدو الذي يهدد مرمى سامبدوريا مجدداً لكن صافرة الحكم تعلن وجود خطأ على هداف يوفنتوس.

(10) الألماني شابوت يحرم البرتغالي رونالدو من التسجيل في اللحظة الأخيرة.

(5) سامبدوريا يفتتح فرص اللقاء بضربة رأس من الأوروغوياني راميريس يتصدى لها البولندي تشيزني.

انطلاق المباراة.



التشكيلة الرسمية لكل من يوفنتوس وسامبدوريا