ودخل يوفنتوس اللقاء وهو في المركز السادس بعد خسارته المذلة في المرحلة الماضية على أرضه أمام فيورنتينا صفر-3 وقرار إلغاء اعتباره فائزا على نابولي 3-صفر نتيجة عدم سفر الأخير الى تورينو بسبب حالات إيجابية في صفوفه بفيروس "كوفيد-19"، ما جعله مدربه الجديد أندريا بيرلو في وضع لا يحسد عليه.

لكن بطل الأعوام التسعة الماضية استعاد توازنه قبل لقائه المرتقب الأربعاء مع ميلان ورفع رصيده الى 27 نقطة في المركز الخامس بعد فوزه على أودينيزي بفضل رونالدو الذي افتتح التسجيل بعد 31 دقيقة على البداية بتمريرة من الويلزي آرون رامسي الذي افتك الكرة في منتصف منطقة الضيف إثر رمية جانبية للأخير.

ثم مرر النجم البرتغالي كرة الهدف الثاني في مستهل الشوط الثاني بحركة رائعة في ظهر الدفاع لفيديريكو كييزا الذي سددها أرضية في الزاوية اليسرى (49)، قبل أن يضيف بنفسه هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 70 بعد تمريرة من الأوروغوياني رودريغو بنتانكور، معززا صدارته لترتيب الهدافين بـ14 هدفا.

وبات رونالدو الثاني في قائمة الهدافين في تاريخ كرة القدم المحترفة برصيد 758 هدفاً (على صعيد تسجيل الأهداف مع الأنديةوالمنتخبات) متخطياً أسطورة كرة القدم بيليه (757 هدفاً).

واستفاق أودينيزي لكن متأخرا بتقليصه الفارق عبر الهولندي مارتن زيغيلار (90) لكن الأرجنتيني باولو ديبالا أعاده الى ثلاثة أهداف بعد تمريرة من البرازيلي دانيلو (3+90).