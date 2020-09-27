انتهت مباراة يوفنتوس وضيفه روما القوية بالتعادل 2-2 اليوم الأحد في المرحلة الثانية من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقاسم الفرنسي فيريتو مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجومية اللقاء بعدما قاد الأول روما للتقدم في مناسبتين بينما تكفل صاروخ ماديرا بمهمة إعادة توازن فريقه والتعادل.

وسجّل فيريتو الهدف الأول من ركلة جزاء (31) ورد رونالدو بذات الطريقة (44) قبل أن يعود الفرنسي ليمنح التقدم لفريقه مرة أخرى سريعاً (45+1).

وأثبت رونالدو مجدداً أنّه أبرز نجوم بطل الدوري الإيطالي بإدراكه التعادل (69) بعد سبع دقائق فقط من طرد زميله الفرنسي رابيو إثر تلقيه الإنذار الأصفر الثاني.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى أربع نقاط بعدما انتصر 3-0 على سمبدوريا في المرحلة الأولى فيما اقتنص روما نقطته الأولى بعدما اعتبر خاسراً 3-0 أمام فيرونا بسبب خطأ إداري.

ودفع مدرب يوفنتوس الجديد لاعب وسطه الدولي السابق أندريا بيرلو بالوافد الجديد ألفارو مورتا أساسياً قبل أن يخرجه مطلع الشوط الثاني للدفع بالبرازيلي دوغلاس كوستا (58).