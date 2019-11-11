وانتهت المباراة بفوز يوفنتوس بهدف نظيف سجله بديل رونالدو، الأرجنتيني باولو ديبالا.

وأكد مراسلنا بإيطاليا حسين ياسين أن رونالدو غادر الملعب قبل نهاية المباراة ما يشير إلى استياء النجم البرتغالي من تغييره.

ولم يقدّم رونالدو أداء جيداً خلال المواجهة واستبدله المدرب ماوريتسيو ساري في الدقيقة 55، لكن النجم البرتغالي لم يعجبه القرار وغادر مباشرة إلى حجرات الملابس دون مصافحة المدرب.

في المباراة الماضية أيضاً وتحديداً أمام لوكوموتيف موسكو الروسي لحساب دوري أبطال أوروبا أخرج ساري رونالدو في الدقيقة 82 وردّ النجم البرتغالي الفعل ببعض الكلمات والاشارات التي لم يتفاعل معها المدرب.

وأشاد المدرب الإيطالي الشهير فابيو كابيلو بقرار ساري مؤكداً أن رونالدو يمر بفترة سيئة ولا يقدم مستويات جيدة تسمح له بالبقاء في الملعب.

يبدو أن العلاقة بين ساري ورونالدو آخذة في التوتر فإلى أين ستؤول الأمور بينهما ؟