رونالدو يحتفل بعيد ميلاده في قمة عطائه من قبل beIN SPORTS February 6, 2020 12:11 2:11 دقيقة يحتفل كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده الخامس والثلاثين وهو في قمة عطائه حيث سجل هدفـه الشخصي الخمسين بقميص اليوفي بعد ثنائيته في مرمى فيورنتينا.كريستيانو أكدها مراراً وتـَكراراً أن العمر لا يعدو كونه مجرد رقم ليس إلا. تقارير إخبارية الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة فاسكو دا غاما يتغلب على ضيفه بيتروليرو 0:36 دقيقة لارجو يتعادل مع ضيفه باليستينو 0:30 دقيقة فيدرر لا ينوي إنهاء مسيرته في الوقت الراهن 0:38 دقيقة بريشيا يعين دييغو لوبيز مدربا للفريق 2:11 دقيقة رونالدو يحتفل بعيد ميلاده في قمة عطائه 1:45 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:51 دقيقة الانتقالات الشتوية بين نشاط إنتر وثقة يوفنتوس 0:21 دقيقة ميرانديس يُزيح فياريال ويواصل كتابة التاريخ 3:01 دقيقة مرسيليا يخرج من مواجهة سانت إتيان بالعلامة الكاملة 3:43 دقيقة لاتسيو يهدر فرصة الظفر بالوصافة