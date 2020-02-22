خاض الـ"دون" 33 مباراة مع سبورتينغ، قبل رحلة لعب فيها 292 مع مانشستر يونايتد الانكليزي، 438 مع ريال مدريد الاسباني، 74 مع يوفنتوس و164 مع منتخب بلاده، سجل فيها 725 هدفاً.

كما عادل أفضل لاعب في العالم خمس مرات رقم الارجنتيني غابريال باتيستوتا (1995) وفابيو كوالياريلا (2019)، بالتسجيل للمباراة الحادية عشرة توالياً في الدوري.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 60 نقطة، بفارق أربع نقاط عن لاتسيو الذي قفز إلى الوصافة الأسبوع الماضي مكان إنتر بعد فوزه عليه 2-1، وهو يلعب على ارض جنوى الثامن عشر الأحد، فيما يستقبل انتر الثالث سمبدوريا المهدد بالهبوط.

ويقاتل يوفنتوس على ثلاث جبهات، الدوري الذي يهيمن على لقبه في آخر 8 مواسم ويلتقي فيه ضيفه انتر الأسبوع المقبل في مباراة قمة، دوري أبطال أوروبا حيث يخوض الأربعاء مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي أمام مضيفه ليون الفرنسي، والكأس المحلية حيث يستقبل ميلان في إياب نصف نهائي الكأس (1-1 ذهابًا).

وبعد بداية جيدة لسبال حاول فيها الضغط على دفاع يوفنتوس، استعاد رجال "السيدة العجوز" المبادرة.

وانقذ القائم الأيسر سبال من هدف التقدم ليوفنتوس بعد تسديدة رائعة للأرجنتيني باولو ديبالا (37).

وكسر الضيوف التعادل بعد تمريرة جميلة في العمق من الويلزي ارون رامسي للكولومبي خوان كواردادو المخترق على الجهة اليمنى، فعكسها عرضية إلى رونالدو تابعها بيمناه من مسافة قريبة (39).

مطلع الثاني، كاد رونالدو يسجل الثاني، لكن كرته مرت قريبة من قائم الحارس الألباني أتريت بيريشا (48).

وضمن يوفنتوس فوزه منطقياً بعد عمل جيد من ديبالا وتمريرة في العمق ترجمها رامسي بكرة جميلة مسجلاً هدفاً ثانياً (60).

لكن سبال حصل على ركلة جزاء بعد خطأ من دانييلي روغاني على سيموني ميسيرولي، ترجمها أندريا بيتانيا مقلصاً الفارق (69).

كاد يوفنتوس يستعيد فارق الهدفين من ركلة حرة صاروخية لرونالدو انفجرت في العارضة (85)، ليحقق يوفنتوس فوزه الثاني توالياً.