رونالدو يخرج عن صمته November 18, 2019 13:45 2:02 دقيقة خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صَمته بعد المشكلة التي حدثت رفقة فريقه يوفنتوس حين استُبْدِل في مباراة ميلان و أوضح أسباب انزعاجه من عملية التبديل. مُضيفا أنه يُعاني من إصابة تمنعه من اللعب بجاهزية كاملة، والجميع في يوفنتوس يعلم ذلك. مقابلات يوفنتوس البرتغال -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة القائد فان دايك يغيب عن مباراة إستونيا 2:02 دقيقة رونالدو يخرج عن صمته 1:08 دقيقة رونالدو "متهم" بسرقة هدف لزميله مع منتخب البرتغال 0:41 دقيقة ناشئو البرازيل لم يتأهلوا إلى المونديال وفازوا به 0:41 دقيقة البرازيل تنتفض وتحرز كأس العالم لتحت 17 عاماً 3:06 دقيقة تركيا تنهي مشوارها بالفوز على أندورا 3:08 دقيقة فرنسا تحسم صدارة المجموعة الثامنة 0:47 دقيقة تسيتسيباس يتوّج ببطولة الماسترز الختامية 4:34 دقيقة إنكلترا المتأهلة تنهي مشوارها بفوز عريض على كوسوفو 5:30 دقيقة هل هذه ركلة جزاء ؟ تعرف على القانون الجديد !