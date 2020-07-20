متابعة: مازن الريس



ابتعد يوفنتوس بالصدارة بفضل ثنائية البرتغالي كريستيانو رونالدو التي حسم بها القمة أمام ضيفه لاتسيو 2-1 ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووضع رونالدو حدّاً لطموحات منافسي فريقه على اللقب عندما قاد يوفنتوس لرفع رصيده إلى 80 نقطة في الصدارة بفارق 8 نقاط عن إنتر الوصيف، فيما بقي لاتسيو رابعاً برصيد 69 نقطة.

ووقّع رونالدو على الهدف الأول من ركلة جزاء (51) وأضاف الثاني بسهولة بعدما خطف زميله الأرجنتيني ديبالا الكرة من نصف الملعب ومنحها لرونالدو "مقشرة" كي يودعها في الشباك (54).

وتعادل رونالدو في صدارة هدافي الدوري الإيطالي بثلاثين هدف مع إيموبيلي الذي لم يظهر بالشكل المناسب الليلة علماً أنّه ذلل الفارق من ركلة جزاء (83).

وحقق الدون العديد من الأرقام القياسية، أبرزها أنّه أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 50 هدفاً على الأقل في الدوريات الإيطالي والإنكليزي والإسباني، اضغط للتعرف على المزيد من أرقام رونالدو

ومرّ كل من يوفنتوس ولاتسيو بفترة غريبة من انعدام التوازن قبل مواجهتهما الليلة، إذ خسر بطل إيطاليا مباراة وتعادل اثنتين بينما سقط لاتسيو في فخ الهزيمة ثلاث مرات وتعادل واحدة.

واستفاد يوفنتوس في تأمين صدارته بسقوط منافسيه المباشرين على اللقب وتحديداً إنتر الوصيف الذي تعادل مع روما 2-2 الأحد.

وشهدت تشكيلة يوفنتوس العديد من التغييرات لأسباب مختلفة عن تلك التي بدأت مواجهة ساسولو (3-3) كما تلقت آمال ساري في فرض أفكاره ضربة أخرى بإصابة الأرجنتيني هيغوايين خلال عمليات الإحماء عقب إعلان وجود اسمه في القائمة الأساسية.

يوفنتوس ولاتسيو - التغطية الخاصة

انتهاء المباراة بفوز يوفنتوس 2-1.

(90) الحظ وتشيزني يحرمان لاتسيو من تعديل النتيجة مع اللحظات الأخيرة.

هدف (83) إيموبيلي يلتحق برونالدو في صدارة الهدافين بثلاثين هدفٍ بتذليل الفارق من ركلة جزاء.

(77) تشيزتي يبعد برشاقة تسديدة أندرسون.

- ربع ساعة على نهاية مواجهة يوفنتوس ولاتسيو والضيف عاجز عن تهديد مرمى السويسري تشيزني.

(66) العارضة تقف في طريق ضربة رأس من رونالدو لتحرمه من تسجيل الهاتريك.

هدف (54) رونالدو يضيف الهدف الثاني لينفرد بصدارة الهدافين في الدوري الإيطالي مؤقتاً بثلاثين هدفٍ بفارق هدف عن إيموبيلي بعد مجهود فردي مميز من زميله ديبالا.

هدف (51): رونالدو يفتتح التسجيل من ركلة جزاء تم منحها عقب الاستعانة بتقنية الفيديو.

(46) مجهود فردي رائع من ديبالا ومتابعة من رونالدو يبعدها لاتزاري قبل أن تتخطى خط المرمى.



انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بلا أهداف.

(44) هداف الدوري الإيطالي إيموبيلي اقترب كثيراً من هزّ شباك يوفنتوس إلا أنّ القائم وقف في وجه تسديدته القوية.

(36) ضربة رأس أخرى من رونالدو تنحرف عن مرمى لاتسيو.

(36) ضربة رأس أخرى من رونالدو تنحرف عن مرمى لاتسيو. (35) الألباني ستراكوشا حارس لاتسيو يتصدى بثبات لكرة الفرنسي رابيو.

(31) الويلزي رامسي يهدر بطريقة غريبة كرة وصلته داخل منطقة جزاء لاتسيو.

- انتصاف الشوط الأول ويوفنتوس هو الأخطر مع بعض المحاولات الخجولة من لاتسيو.

(22) رونالدو كاد يفتتح التسجيل من ضربة رأس.

(12) يوفنتوس يزداد خطورة وأخشاب مرمى لاتسيو تقف في طريق محاولة البرازيلي ساندرو.

(9) رد سريع من البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسديدة تجاور المرمى.

(6) أولى فرص اللقاء من تسديدة لفيليبي كايسيدو تصطدم بالدفاع وتخرج لركلة ركنية لم تسفر عن شيء.

انطلاق مباراة يوفنتوس ولاتسيو.

الأرجنتيني ديبالا يحل أساسياً مكان مواطنه هيغوايين بسبب إصابة الأخير خلال عمليات الإحماء.

التشكيلة الرسمية لكل من يوفنتوس ولاتسيو