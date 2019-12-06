وسارت المباراة وسط حذر متوقع من قبل الفريقين، إذ كانت الفرص نادرة جداً وجاء معظمها بالاعتماد على أخطاء المنافس في منطقته.

وصار رصيد إنتر 38 نقطة بفارق نقطتين عن يوفنتوس الذي يواجه لاتسيو السبت، فيما رفع روما رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً.

ولم يسبق وأن فشل إنتر في التسجيل هذا الموسم وهذا التعادل هو الثاني له في الدوري الإيطالي.

ويركز إنتر على مباراته الحاسمة الثلاثاء المقبل أمام ضيفه برشلونة الإسباني من أجل التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا رفقة الفريق الكاتالوني.

إنتر وروما - التغطية الخاصة

(87) مارتينيز يهدر بغرابة فرصة الهدف القاتل.

(82) ضربة رأس من لوكاكو تخطئ المرمى بغرابة.

(68) مطالبة إنتر بركلة جزاء لا تجد أذاناً صاغية من الحكم كالفاريسي.

(52) سوء الطالع يواصل ملاحقته لإنتر وهذه المرة الفرصة الضائع من مارتينيز.

(48) فيسينو اقترب كثيراً من وضع إنتر في المقدمة لكنه اصطدم بتألق ميرانتي.

(43) الكرواتي بروزوفيتش يفشل في إسكان تمريرة لوكاكو بالشباك ويسدد فوق المرمى.

(42) فيسينو يخطى في التمرير وهو على بعد أمتار من مرمى روما.

(32) الأرجنتيني مارتينيز كاد يباغت الضيوف وتسديدته تجاور المرمى.

- مرور نصف ساعة على الشوط الأول والطابع التكتيكي هو الأبرز مع ندرة الفرص من الجانبين.

(19) روما يتقدم تدريجياً ويهدد مرمى إنتر بفضل زانيولو.

(7) فرص المباراة تبدأ بتسديدة من البلجيكي لوكاكو وحارس روما يتألق.

انطلاق مباراة إنتر وروما.

التشكيلة الرسمية لكل من إنتر وروما