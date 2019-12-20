اقتنص روما فوزاً ثميناً جداً من مضيفه فيورنتينا 4-1 يوم الجمعة في الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وكان البوسني إيدين دزيكو نجم اللقاء دون منازع بتسجيله هدفاً (19) وصناعته اثنين، أحدهما لبيلغريني (73) والثاني لزانيولو (88) علماً أنّ الصربي كولاروف سجلّ أيضاً أحد أهداف فريقه الأربعة (21 الهدف الثاني) فيما تكفّل الكرواتي بادلج بهدف فيورنتينا الوحيد (34).

واستغل روما وضعية فيورنتينا المأساوية بأفضل طريقة (آخر فوز للمستضيف في الدوري كان من قرابة 50 يوماً)، إذ انتصر فريق العاصمة للمرة الثانية توالياً والرابعة في آخر خمس مباريات في المسابقة.

وأصبح روما رابعاً بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة متخلفاً بفارق نقطة مؤقتاً عن لاتسيو وأربع عن إنتر الوصيف.