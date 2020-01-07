اللاعب الصربي البالغ من العمر أربعة وثلاثين عاما، عبر عن سعادته بتمديد عقده مع نادي العاصمة الإيطالية، بعد أن كان قد انضم إليه صيف 2017 قادما من مانشستر سيتي، حيث لعب معه حتى الآن مائة وثلاث عشرة مباراة، وقّع فيها سبعة عشر هدفا.

