اللاعب الصربي البالغ من العمر أربعة وثلاثين عاما ، عبر عن سعادته بتمديد عقده مع نادي العاصمة الإيطالية ، بعد أن كان قد انضم إليه صيف 2017 قادما من مانشستر سيتي ، حيث لعب معه حتى الآن مائة وثلاث عشرة مباراة ، وقع فيها سبعة عشر هدفا.

