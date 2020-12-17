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الدوري الإيطالي

روما يلتحق بفرق المقدمة

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ارتقى نادي روما إلى المركز الرابع بفوزه 3-1 على ضيفه تورينو الخميس في ختام المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

AFP


وواصل روما عروضه القوية بعد استعراضه بخماسية نهاية الأسبوع الماضي على بولونيا، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة متقدماً إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن يوفنتوس الثالث، وعلى بعد أربع نقاط من ميلان المتصدر. فيما بقي تورينو برصيد 6 نقاط في المركز التاسع عشر.

وأنهى روما الشوط الأول متقدماً بهدفين دون رد، سجلهما الأرميني هنريخ مخيتريان في الدقيقة 27، والفرنسي جوردان فيرتو (43 من ركلة جزاء).

وفي الشوط الثاني، سجل لورينزو بيليغريني ثالث أهداف روما (68)، قبل أن يقلص أندريا بيلوتي الفارق لتورينو بهدف في الدقيقة (73).

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