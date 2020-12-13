وصعد روما إلى المركز الخامس في ترتيب الـ"سيري أ" بـ21 نقطة، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 12 نقطة.

وشهد الشوط الأول تسجيل كل أهداف المباراة، إذ تقدم روما حينما سجل لاعب بولونيا أندريا بولي خطأ في مرمى فريقه (5).

وسرعان ما بدأ مهرجان الأهداف، ليسجل البوسني إدين دجيكو الهدف الثاني لروما (10)، قبل أن يضيف لورينزو بيليغريني الثالث (15).

وقلص بولونيا الفارق (24) حينما رد لاعب روما برايان كريستانتي التحية لمضيفه وسجل خطأ في مرمى فريقه.

وبعد عشر دقائق، أضاف الفرنسي جوردان فيريتو الهدف الرابع لروما (35)، قبل أن يختتم الأرميني هنريك مخيتاريان الخماسية قبل دقيقة انتهاء الشوط الأول.

